Merlata Bloom Milano, dove parcheggiare vicino al centro commerciale

L’apertura del nuovo centro commerciale di Milano, il Merlata Bloom, si è senz’altro rivelata un grandioso successo. L’enorme affluenza di pubblico, tuttavia, ha anche messo in evidenza dei preoccupanti problemi di viabilità per il quartiere e i suoi residenti, che si son trovati a fare i conti con code chilometriche e parcheggi selvaggi da parte dei clienti della struttura. Dove è possibile parcheggiare in sicurezza senza creare disagi per i residenti? Il Merlata Bloom Milano mette a disposizione circa 3700 posti auto al coperto divisi in due Aree: la prima in Via Triboniano 256, la seconda in Via Gottlieb Wilhelm Daimler 57. La sosta è gratuita fino alle tre ore di permanenza, con una tariffa oraria da 1.20 euro che scatta a partire dalla quarta ora.

I parcheggi gratuiti in zona: dove sostare?

Nel caso in cui i parcheggi del Merlata Bloom Milano siano già pieni, vi sono altre aree parcheggio gratuite più distanti dalla struttura. La più vicina è l’Area Parcheggio 2 Cascina Merlata in Via Pier Paolo Pasolini, che offre 70 posti auto e dista tre minuti a piedi dal centro commerciale. L’Area Parcheggio 3, tra via Pasolini e via Jona, è più lontana, a circa 9 minuti a piedi dal Merlata Bloom, e ha circa 60 posti auto. L’Area Parcheggio 1 è all’inizio di via Pier Paolo Pasolini, ad un quarto d’ora a piedi dal centro attraverso il parco.