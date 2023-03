Euro 2024, tutti i gironi per la qualificazione

Giovedì 23 marzo l’Italia, contro l’Inghilterra, andrà in campo per le qualificazioni di Euro 2024 dopo aver vinto l’ultimo europeo. Ma cosa c’è da sapere sulle qualificazioni e quali sono i gironi di Euro 2024?

Euro 2024: qualificazioni

Per quanto riguarda le qualificazioni, le squadre sono suddivise in dieci gironi da cinque (contenenti le quattro partecipanti alle Finals di UEFA Nations League) o sei. Le nazionali giocheranno con gare in casa e in trasferta in un round-robin, dove le vincitrici e le seconde dei gironi andranno direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti verranno decisi dagli spareggi alla quale parteciperanno 12 squadre scelte in base alle prestazioni nella UEFA Nations League 2022/23.

Euro 2024: i gironi delle nazionali

Di seguito, ecco tutti i gironi delle nazionali partecipanti. L’Italia è parte del Gruppo C. Per riassumere, le prime due classificate nei sei gironi della fase finale andranno agli ottavi insieme alle quattro migliori terze.

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein