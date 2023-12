Paolo Fox, la vita privata dell’astrologo: perché non si è sposato?

La vita privata di Paolo Fox, cosa sappiamo esattamente? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale dell’amato astrologo televisivo. Come mai non si è mai sposato?

Paolo Fox, vita privata dell’astrologo più amato della tv

Paolo Volpi, meglio noto agli spettatori come Paolo Fox, è uno dei volti più amati della televisione italiana. L’astrologo è riuscito ad entrare nei cuori degli italiani grazie ai suoi oroscopi e alle sue costanti apparizioni televisive. Con la fama arriva ovviamente la curiosità del pubblico a casa, da sempre molto interessato a scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata e personale dei propri vip preferiti. Nonostante sia da anni uno degli astrologi più famosi e seguiti d’Italia, tuttavia, si sa ancora molto poco per quanto riguarda la vita privata di Paolo Fox. Cosa sappiamo sul suo conto?

Le interviste televisive, come mai non si è mai sposato?

In alcune recenti interviste, l’astrologo ha confessato di essere ancora single. “Se ora sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali.” -ha spiegato Paolo Fox in un’intervista concessa a I Fatti Vostri, ai tempi presentato da Salvo Sottile– “La presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower”. L’astrologo ha confermato la sua sfortuna in amore anche nel 2023, durante una chiacchierata con Mara Venier nel suo Domenica In in cui ha confermato di non essere sposato. Fox ha ironizzato sul fatto che la sua professione non lo ha aiuti affatto sul fronte amoroso: “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”.