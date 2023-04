Ernestino Michielotto, chi è il marito di Carolyn Smith

Chi è il marito di Carolyn Smith, Ernestino Michielotto. Scopriamo qualche informazione in più sul ballerino che ha rubato il cuore alla giudice di Ballando con le stelle. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith: vita privata, carriera

Ernestino Michielotto, detto Tino, è il marito e compagno di vita di Carolyn Smith, amata coreografa e giudice britannica di Ballando con le stelle. Anche lui un ballerino, è al fianco di Carolyn da ormai oltre trent’anni. La coppia convola a nozze nel 1997, diversi anni dopo il divorzio tra Smith e il suo primo marito, l’uomo per il quale decise di trasferirsi in Italia. A differenza di sua moglie, pur lavorando anche come coreografo, Michielotto si è sempre tenuto lontano dai riflettori e dalla fama televisiva. Ha preferito concentrarsi sulla sua carriera artistica, trovando molto successo soprattutto all’estero. Lavora spesso con sua moglie, con la quale ha gareggiato in diversi concorsi di danza. I due hanno inoltre aperto molte scuole di ballo insieme.

Vita privata, il rapporto con la giudice di Ballando: “Siamo come cane e gatto, lui è il mio porto sicuro”

Nel corso della loro vita insieme la coppia non ha mai avuto figli, come spiega la stessa Carolyn Smith: “: “Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo. Non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”. Ciononostante, il loro amore è più solido che mai e non saprebbero vivere l’uno senza l’altra. La presenza di Michielotto è stata fondamentale per Carolyn nell’affrontare il dramma del tumore al seno, una lotta che continua ancora oggi per l’artista.

“Tino e io siamo come cane e gatto” -racconta la ballerina a Gente– “Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”. La forza della loro unione sta nel dialogo e nella fiducia: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa… Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”.