Risorse umane e diritto del lavoro: accordo di collaborazione tra Grassi e LabLaw

Grassi e LabLaw hanno firmato una lettera di intenti intitolata “Accordo di collaborazione strategica tra risorse umane e diritto del lavoro”. L’accordo tra Grassi e LabLaw stabilisce la reciproca comprensione e collaborazione per stabilire una partnership strategica che impieghi le rispettive competenze per fornire servizi completi sui temi delle Risorse Umane (“HR”) e del diritto del lavoro per le multinazionali negli Stati Uniti e in Italia.

L’accordo è il risultato di una lunga frequentazione reciproca e di una conoscenza che ha dato origine al dialogo per una proficua collaborazione sulla consulenza legale ordinaria e straordinaria, su diritto del lavoro e contenzioso legale. Tra gli altri argomenti, LabLaw e Grassi si concentrano su progetti di sviluppo industriale con supporto agli aspetti legali per progetti nuovi e consolidati, tra cui oltre al giudiziale e stragiudiziale anche temi di orientamento HR, pianificazione della forza lavoro, Corporate & Labour Governance e Revisioni e Certificazioni, Amministrazione, Consulenza del Lavoro, revisione legale e introduzione dell’intelligenza artificiale, gestione straordinaria, comitati E&C, questioni di tutela dal rischio e sviluppo.

Grassi, studio professionale leader negli Usa in consulenza legale

Grassi è uno studio professionale leader negli Stati Uniti in consulenza legale, consulenza fiscale e contabilità. Fondato nel 1980 da Louis C. Grassi, CPA, CFE – Presente e CEO, lo studio è classificato al 56esimo posto tra i più grandi studi di contabilità negli Stati Uniti, al 16° posto nella classifica dei migliori studi di contabilità degli Stati Uniti di Vault e all’8esimo posto tra i più grandi studi nella regione del Medio Atlantico, tra gli altri prestigiosi premi e riconoscimenti.

LabLaw, studio legale leader in Italia in materia di diritto del lavoro

LabLaw è lo studio legale leader in Italia, in materia di diritto del lavoro, occupazione e relazioni industriali e gestione strategica delle risorse umane, come studio legale di riferimento per eccellenza, pluripremiato professionalmente, accreditato a livello istituzionale e accademico per la consulenza legale in materia di diritto del lavoro e contenzioso legale. Fondato nel 2006 dall’avvocato italiano Professor Francesco Rotondi, attuale CEO e Managing Partner, Consulente in diritto del lavoro, relazioni industriali e Consulente Esperto del CNEL, il Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro del Governo Italiano.

Louis C. Grassi: “Questa collaborazione migliora significativamente la nostra capacità di supporto alle multinazionali”

“Questa collaborazione strategica con LabLaw migliora significativamente la nostra capacità di supportare le multinazionali che si muovono in contesti complessi di diritto del lavoro e delle risorse umane”, ha affermato Louis C. Grassi, CEO e fondatore dello studio. “Combinando la competenza distintiva di LabLaw con i servizi completi di consulenza e advisory in materia di risorse umane di Grassi, siamo ben posizionati per offrire un valore eccezionale e una guida pratica ai clienti internazionali”.

Agranoff (Grassi): “Approccio completamente integrato alla gestione della forza lavoro ed alla governance”

Jeffrey Agranoff, HR Consulting Principal presso Grassi, ha dichiarato: “La partnership con LabLaw Firm & Company ci consente di offrire un approccio completamente integrato alla gestione della forza lavoro, alla governance e alla conformità per le aziende multinazionali. Le nostre capacità combinate affronteranno aspetti critici delle relazioni sindacali, dei progetti di sviluppo industriale e della strategia organizzativa, assicurando ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi aziendali in modo efficiente e conforme nei mercati globali”.

Rotondi (LabLaw): “Una pietra miliare nella collaborazione tra due studi che forniscono un valore esteso”

“L’accordo di collaborazione strategica sulla consulenza HR e diritto del lavoro tra Grassi e Lablaw” – ha affermato Francesco Rotondi, Fondatore e Managing Partner di LabLaw – “rappresenta la prima pietra miliare anche per noi di LabLaw Firm & Company di una collaborazione più profonda e di successo tra due studi che forniscono un valore esteso insieme ad approfondimenti significativi, guidando il futuro del diritto del lavoro. Noi, LabLaw e Grassi, siamo molto orgogliosi e motivati ​​ad eccellere insieme. La partnership di LabLaw Firm & Company con Grassi Advisory consente alle nostre capacità di essere ulteriormente verificate e dimostrate in un ambiente competitivo di alto valore. I nostri sforzi congiunti consentiranno ad entrambi di raggiungere nuove vette nel mondo della massimizzazione dell’efficacia del lavoro aziendale, della conformità e della governance, anche attraverso approcci digitali innovativi”.