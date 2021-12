Eclissi solare totale del 4 dicembre 2021: quando e come vederla

Una eclissi solare totale sarà visibile sabato 4 dicembre 2021: ecco come quando e come vederla anche in diretta streaming

Sabato 4 dicembre 2021 ci sarà l’ultima eclissi solare del 2021. Ecco tutte le informazioni per non perdersi questo spettacolo della natura.

Il luogo dove poterla vedere al meglio

L’ultima eclissi solare dell’anno avverrà in Antartide e sarà visibile al suo massimo alle 6.33 ora italiana proprio nel momento in cui sorgerà il sole e raggiungerà la sua massima estensione. Fondamentale, per poter ammirare questo spettacolo naturale, sarà trovarsi al posto giusto al momento giusto e il luogo ideale per ammirarla è il Mare di Weddell, intorno al Polo Sud geografico. Potranno parzialmente ammirarla anche gli abitanti della Terra del Fuoco orientale, delle Isole Falkland, di alcune zone della Nuova Zelanda, dell’Australia e della Namibia.

Diretta streaming

Gli appassionati che, pur essendo lontani dai luogo godersi l’eclissi, vorranno godersi comunque lo spettacolo approfittare della diretta streaming promossa dalla NASA, che trasmetterà in diretta una vista dell’eclissi solare totale dal ghiacciaio Union in Antartide. Il fenomeno sarà visibile sia su Youtube che sul proprio sito. Un’eclissi di sole che arriva dopo la recente eclisse di luna.