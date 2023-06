Paolo Morincasa, chi è il ristoratore 72enne morto nel crollo di Montefiascone

Chi è il ristoratore morto nel crollo di un terrapieno a Montefiascone, Paolo Morincasa aveva 72 anni. La frana ha travolto il ristorante-pizzeria dell’imprenditore viterbese mentre il locale era chiuso al pubblico. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Chi è Paolo Morincasa, ristoratore 72enne morto nel crollo di Montefiascone

Paolo Morincasa, ristoratore di 72 anni, è morto a causa del crollo di un terrapieno a Montefiascone, comune laziale 15 chilometri a Nord di Viterbo. Secondo le ultime ricostruzioni, una porzione di costone è franata attorno alle 11.15 di questa mattina. La frana ha travolto il suo ristorante-pizzeria Miralago da Paolo, in via Bandita, mentre era ancora chiuso al pubblico. Il corpo senza vita del proprietario del locale è stato recuperato dai vigili del fuoco nel retrocucina, sotto un cumulo di macerie. Morincasa era un uomo sposato e padre di due figli adulti, un uomo e una donna. Un amico della vittima, un uomo di nome Giovanni, lo ha così descritto ai cronisti di TGR: “Un grande imprenditore, siamo clienti reciproci, ha sempre lavorato tantissimo. Una persona eccellente. Siamo tutti scossi”.

Il cuoco ricoverato in gravi condizioni, la procura avvia un’indagine per omicidio colposo

I soccorritori hanno liberato dalle macerie anche il cuoco del locale, ancora vivo ma in gravissime condizioni. Al momento l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Belcolle, dove è ricoverato in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. I vigili del fuoco, con il supporto di carabinieri, protezione civile e polizia locale, stanno ancora scavando tra le rocce per assicurarsi che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo. La procura di Viterbo intanto ha annunciato l’intenzione di avviare un fascicolo per omicidio colposo per chiarire le cause del crollo e verificare che non sia collegato ai lavori avvenuti sul posto negli ultimi tempi. Sul posto per un primo sopralluogo è giunta la PM Eliana Dolce, insieme al comandante della compagnia dei carabinieri Antonino Zangla.