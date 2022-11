Fra Carmine Ranieri oggi: sacerdozio, rubrica “La posta dell’anima”

Fra Carmine Ranieri, noto come Frate indovino, sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Fra Carmine Ranieri oggi

Fra Carmine Ranieri sarà ospite su Rai 1 della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Frate cappuccino dal 1991 e sacerdote dal 1998, ha vissuto in diversi conventi del centro Italia dedicandosi prevalentemente alla formazione. Ora vive a Viterbo, in una splendida fraternità di 19 frati, dove si occupa ancora della formazione dei giovani professi per accompagnare il cammino di crescita dei fratelli verso la progressiva e definitiva appartenenza a Cristo nella forma di vita cappuccina.

Tra i vari impegni mi dedico anche volentieri a dare il mio piccolo apporto al mensile di “frate indovino” nella specifica rubrica “La posta dell’Anima”.

Lavoro

Fra Carmine Ranieri, oggi frate cappuccino dal 1991 e sacerdote dal 1998, si occupa di formare i giovani professi e tra gli altri impegni, nel mensile di Frate indovino, cura la rubrica La posta dell’anima. Questo fu stampato per la prima volta nel settembre 1945 con il titolo di Frate Indovino, soprannome sotto cui si celava padre Mariangelo da Cerqueto, al secolo Mario Budelli.

Era lui il direttore di quel mensile stampato dai Cappuccini umbri in circa 2000 copie. Dalla morte di padre Mariangelo da Cerqueto, avvenuta nel 2002, la pubblicazione del calendario viene curata da padre Mario Collarini.