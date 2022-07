Riccione, travolte dal treno mentre attraversano i binari: morte due ragazze

Riccione, morte due ragazze travolte da un treno: stavano attraversando i binari. L’incidente è avvenuto attorno alle 7 di stamattina, le vittime non sono ancora state identificate. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri.

Tragedia a Riccione, morte due ragazze investite e uccise da un treno

Una tragedia forse evitabile ha sconvolto Riccione questa mattina. Attorno alle 7 di stamattina, due ragazze, tuttora non identificate, sono morte, travolte e uccise da un treno ad alta velocità diretto a Milano.

Alcuni testimoni le hanno viste arrivare in stazione: in base alle loro dichiarazioni, le vittime stavano tentando di attraversare i binari, con movimenti incerti e barcollanti.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri e della Polizia Ferroviaria per identificare le ragazze e chiarire le circostanze dell’incidente. Sul posto è accorsa anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini. Gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze dei viaggiatori presenti in stazione al momento dell’incidente.

In seguito controlleranno i video delle telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno trovato un cellulare danneggiato che potrebbe appartenere ad una delle vittime. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi per il momento. Tra gli scenari presi in considerazione vi sono un semplice attraversamento imprudente, un litigio fra le vittime finito in tragedia sui binari o un tentativo di suicidio.

Sospeso il traffico ferroviario, disagi e code in stazione

Per il momento le forze dell’ordine hanno sospeso il traffico ferroviario tra Riccione e Cattolica, in direzione Ancona.

Verranno predisposti dei servizi sostitutivi via autobus nella tratta sospesa. La stazione di Rimi sta subendo una serie di disagi come conseguenza dell’incidente. Una folla di persone è in fila per cambiare biglietti o chiedere informazioni. Enormi i ritardi: 240 minuti di attesa per due treni diretti a Milano, mentre per altri si dovrà attendere oltre un’ora.