Olbia, incendio minaccia case e hotel. Vigili del fuoco in azione

Nuovo incendio in Sardegna, questa volta ad Olbia. Le fiamme sono divampate nel quartiere di Tilibbas e stanno minacciando alcune case vicino all’hotel Hilton. Il traffico è stato bloccato e i vigili del fuoco sono già al lavoro per cercare di domare il rogo. In pericolo anche gli animali della zona, che si sta cercando di mettere al sicuro. In azione i vigili del fuoco di Olbia, ma sono attesi rinforzi dal Corpo Forestale.

Olbia, allerta arancione

Secondo quelle che sono le ultime notizie la direzione generale della protezione Civile della Sardegna ha pubblicato il bollettino previsione di pericolo incendio alto, per tutta la giornata di oggi. È stata proclamata l’allerta arancione che rimarca che condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie.

Incendio anche vicino a Latina

Anche vicino a Latina un incendio è divampato intorno a mezzogiorno nel boschetto Cucchiarelli a Latina.

Da quel punto sono partiti gli incendi che per due volte negli ultimi anni hanno mandato in tilt la città mettendo a rischio le villette di via della Rosa e i caseggiati di via don Sturzo. Naturalmente, a fronte di questo evento, a tutti i cittadini è consigliato tenere le finestre chiuse e aspettare che i vigili del fuoco riescano a domare il rogo.