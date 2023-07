Caterina Costantini, chi è la moglie di Alan Palmieri: vita privata, carriera, figli

Chi è Caterina Costantini, moglie di Alan Palmieri. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia e la vita privata del noto conduttore e speaker radiofonico, sul palco di Battiti Live 2023. Cosa sappiamo sulla sua compagna?

Chi è Caterina Costantini, moglie di Alan Palmieri: vita privata e carriera

Il noto conduttore televisivo e radiofonico Alan Palmieri, volto di Battiti Live dal 2010, è felicemente sposato da molti anni con Caterina Costantini. Le informazioni sul conto di sua moglie non sono moltissime, a causa della natura riservata della coppia. Originaria di Calimera, in provincia di Lecce, si è diplomata all’Istituto Statale Superiore Costa per poi completare i suoi studi presso Unisalento, dove si laurea nel 1999. Lavora nella sede di Lecce di Comdata, multinazionale del settore dell’outsourcing e della gestione clienti. Ha una pagina Facebook e un profilo Instagram, dove pubblica spesso contenuti in supporto a suo marito e ai suoi progetti.

Vita privata e figli

Alan Palmieri e Caterina Costantini stanno insieme da molto prima che il conduttore raggiungesse il successo. Caterina lo ha supportato durante tutto il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Dal loro amore sono nati due figli, la più grande, Martina, che oggi ha 18 anni, ed Alessandro, che invece ha quasi 10 anni, da compiere il 13 settembre.