Emy Buono risponde alle critiche dopo il suo sfogo: l’influencer ha dichiarato il suo guadagno su Onlyfans

Emy Buono ha risposto alle critiche ricevute dopo il suo sfogo sui social sulla vicenda dei festeggiamenti in strada in occasione dello scudetto del Napoli. Inoltre, l’influencer ha dichiarato anche quanto riesce a guadagnare al mese su Onlyfans.

Emy Buono risponde alle critiche dopo il suo sfogo

Emy Buono è la nota influencer napoletana che è stata al centro di polemiche dopo il suo sfogo per la festa scudetto del Napoli. La modella aveva denunciato dei gravi comportamenti e atteggiamenti ricevuti durante i festeggiamenti in strada. “E’ vero che mi sono spogliata in strada, ero felice per il Napoli, ma nessuno doveva permettersi di abusare di me. Mi hanno toccata ovunque. Mi sono sentita stuprata. Non è giusto. Nessuno ne aveva il diritto. Ma è ancora più triste che mi abbiano subissata di critiche dopo aver denunciato quello che è in effetti è stato uno vero e proprio stupro continuo del mio corpo per strada. In particolare le donne hanno dimostrato zero sensibilità nei miei confronti, non mi aspettavo chissà quale solidarietà, ma neppure insulti gratuiti”, ha raccontato a NapoliToday

L’influencer ha dichiarato il suo guadagno su Onlyfans

Nell’intervista l’influencer confessa anche quanto riesce a guadagnare al mese su Onlyfans: “Non nego comunque di essere esibizionista, sul mio canale Onlyfans arrivo a guadagnare diecimila euro al mese. Mi piace, non faccio del male a nessuno, il corpo è mio e l’immagine che voglio dare la decido io. Il mio unico limite è il sesso e nessuno ha il diritto di criticarmi”.

LEGGI ANCHE: Pietro Orlandi contro la commissione d’inchiesta al Senato: “Che sia totalmente indipendente da Procura e Vaticano”