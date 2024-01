Emmy 2024, tutti i vincitori: niente da fare per l’Italia

Emmy 2024: nella notte tra il 15 e 16 gennaio 2024 si è tenuta la cerimonia durante la quale sono stati premiati i programmi televisivi ed attori della scorsa stagione tv.

Emmy 2024, tutti i vincitori

Si è celebrata la cerimonia degli Emmy Awards, che premiano i migliori programmi televisivi della stagione. Ad ottenere più riconoscimenti sono stati Succession e The Bear: il primo con 6 premi conquistati, fra i quali “miglior serie drammatica” e i premi per miglior interpretazione maschile e femminile drammatica, il secondo con 6 premi tra i quali “miglior serie commedia” e vari premi agli attori. Ecco tutti i vincitori nelle varie categorie:

miglior serie drammatica: Succession;

miglior serie commedia: The Bear;

miglior serie antologica o film: Beef;

miglior attore commedia: Jeremy Allen White, The Bear;

miglior attrice commedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary;

miglior attore drammatico: Kieran Culkin, Succession;

miglior attrice drammatica: Sarah Snook, Succession;

miglior attore serie antologica o film: Steven Yeun, Beef;

miglior attrice serie antologica o film: Ali Wong, Beef;

miglior attore non protagonista serie drammatica: Matthew Macfadyen, Succession;

miglior attrice non protagonista serie drammatica: Jennifer Coolidge, The White Lotus;

miglior attore non protagonista commedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear;

miglior attrice non protagonista commedia: Ayo Edebiri, The Bear;

miglior attore non protagonista serie o film: Paul Walter Hauser, Black Bird;

miglior attrice non protagonista serie o film: Nash-Betts, “Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story;

migliore regia serie drammatica: Mark Mylod, Succession;

migliore regia commedia: Christopher Storer, The Bear;

migliore regia serie o film: Lee Sung Jin, Beef;

migliore sceneggiatura serie drammatica: Jesse Armstrong, Succession;

migliore sceneggiatura serie commedia: Christopher Storer, The Bear;

migliore sceneggiatura film per la tv: Lee Sung Jin, Beef;

migliore scrittura serie di varietà: Last Week Tonight With John Oliver;

migliore varietà live: Elton John Live;

miglior reality: RuPaul’s Drag Race.

Niente da fare per l’Italia

Purtroppo per l’Italia non arrivano buone notizie. Non c’è stata nulla da fare per le italiane Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore candidate come non protagoniste per The White Lotus.

