Chi è Carlo, scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Carlo è la scelta di Nicole a Uomini e Donne. Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Chi è Carlo, scelta di Nicole Santinelli

Carlo, 34 anni, è la scelta di Nicole Santinelli, tronista che ha partecipato a Uomini e Donne nella edizione 2022-2023. Di Bologna, l’uomo è un personal trainer e quando è sceso dalle scale come corteggiatore si era presentato come un uomo di altri tempi. Il percorso di Nicole è giunto al termine e stando alle anticipazioni, la tronista avrebbe fatto la sua scelta. Attualmente vive a Ravenna e sul suo profilo Instagram utilizza il motto “Chi si accontenta gode, chi non si accontenta ottiene ciò che vuole”. Dati i post pubblicati, si presume sia appassionato di musica e di pianoforte.

La scelta di Nicole

Il corteggiatore bolognese è riuscito a conquistare la romana Nicole e inizierà a viversi la ragazza. Al momento della scelta, la 29enne ha ricevuto da Carlo una lettera durante la loro ultima esterna, in cui le diceva di provare qualcosa per lei, ma di sapere che di non essere una persona facile. Nicole, anche a seguito di questa dichiarazione del corteggiatore, ha deciso di abbandonare il programma con lui e di scommettere sulla loro storia d’amore fuori dalla tv.

Chi è Nicole Santinelli

Nicole Santinelli, account manager di un’azienda informatica, nasce a Roma ed è classe 1993. Dal punto di vista lavorativo, Nicole comincia a lavorare come responsabile clienti, assistente produttore e attualmente ricopre il ruolo di account manager di un’azienda di informatica. Dopo che si presenta ai provini di Uomini e Donne 2022-2023 diventa una delle nuove troniste del trono classico.