X Factor 2022, giudici: dopo l’annuncio di Fedez, negli ultimi giorno sta circolando un nuovo nome, altrettanto a sorpresa. Si tratta di un’attrice italiana e le trattative tra lei e Sky sarebbero anche in una fase avanzata.

X Factor 2022, giudici: Ambra Angiolini dopo Fedez?

Dopo l’annuncio a sorpresa di Fedez come giudice a X Factor 2022, in questi giorni sta circolando un altro nome dietro il bancone del talent musicale.

Secondo Dagospia, infatti, sarebbero in corso delle trattative tra Sky e Ambra Angiolini per il ruolo di giudice e addirittura sarebbero in fase avanzata.

Per il momento si tratta di voci, però non è arrivata la smentita da parte dell’attrice così come la conferma. Sarebbe sicuramente un altro interessante colpo da parte del talent di Sky per rilanciarsi dopo l’ultima edizione deludente sotto il punto di vista degli ascolti.

Fedez torna nel talent come giudice dopo 4 anni

Fedez torna dietro il bancone del talent musicale di X Factor nei panni del giudice. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista: “Piccola sorpresa: avevo solo 23 anni e insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga” dice Fedez annunciando la novità con un video che riassume la sua esperienza dietro il bancone del talent.

“Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”.

Il cantante aveva partecipato sempre come giudice alle 5 edizioni del talent comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola.

LEGGI ANCHE: Fondazione di Fedez: che cos’è, che cosa fa, obiettivi