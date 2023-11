Emma Marrone a Padova: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Emma Marrone a Padova si esibisce in concerto nella serata del 22 novembre 2023. L’artista è in giro dei club di alcune città italiane in occasione del suo nuovo tour in cui sta dando spettacolo con la sua musica.

Emma Marrone a Padova: scaletta canzoni

Emma Marrone è partita con il nuovo tour “Souvenir In Da Club“. La cantante ha scelto i club per far ascoltare il suo nuovo album: “Arrivo da una vita nei club, anzi dei pub, li ho frequentati molto nella mia vita da non famosa. Sono qui perché non mi scordo da dove arrivo e perché qui si misura il rapporto diretto col pubblico. Io voglio restare nella storia della musica e non voglio più sentire dire il posto piccolo è inadeguatezza. Io ho bisogno di sognare qui, il rock è una attitudine e sono la più punk rock grunge d’Italia”. Nelle serate del 2 e 23 novembre è di scena all’Hall di Padova. Ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Iniziamo dalla Fine

Sbagliata Ascendente Leone

Capelli Corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Io sono bella

Dimentico tutto

Amami

Ogni volta è così

In ogni angolo di me

Non è l’inferno

Intervallo

Amore cane

Alibi

L’amore non mi basta

Occhi profondi

Fortuna

La mia città

Cercavo amore

Taxi sulla luna

Sentimentale

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane e mese in giro per l’Italia. Ecco quali sono le date e le tappe:

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE