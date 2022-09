Caterina Bizzarri a Tg La7 inciampa in un lapsus: “Bentrovati al telegiornali della destra”

Caterina Bizzarri a Tg La7 è inciampata in un errore e lapsus politico in riferimento alla vittoria della destra alle elezioni.

Caterina Bizzarri a Tg La7 è inciampata in un incredibile lapsus in riferimento alla vittoria della destra alle elezioni. La giornalista è stata immediatamente richiamata e al rientro il collegamento in studio si è scusata con i telespettatori per l’errore.

Caterina Bizzarri a Tg La7 inciampa in un lapsus

Bianca Caterina Bizzarri è inciampata in un lapsus nel salutare i telespettatori dell’edizione delle 13.30 del telegiornale di La7. Le sue parole hanno attirato immediatamente l’attenzione di chi seguiva da casa ma anche di chi era in studio.

Su Twitter il momento è stato particolarmente commentato con battute e frasi ironiche riferite proprio all’errore della giornalista.

La giornalista: “Bentrovati al telegiornali della destra”

La Bizzarri nel salutare i telespettatori ha definito il telegiornale di La7 di destra: “Buongiorno e ben trovati a tutti voi dal telegiornale della destra. Dopo la vittoria del Centrodestra, una vittoria trainata da Fratelli d’Italia, la leader Giorgia Meloni è chiamata adesso alla prova del Governo”, ha detto Bizzarri.

Durante il primo servizio, evidentemente qualcuno fa notare alla giornalista la gaffe e così quando la diretta è rientrata in studio la giornalista ha ammesso l’errore inconsapevole: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7”.

LEGGI ANCHE: Giorgia Meloni, le congratulazioni di Zelensky: “Continuiamo a collaborare”