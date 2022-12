Chi è Gino Castaldo, giornalista e critico musicale

Gino Castaldo è un giornalista e critico musicale italiano, classe 1950 che scrive per il quotidiano la Repubblica

Sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro Giorno di Serena Bortone.

Chi è Gino Castaldo

Gino Castaldo è un giornalista e critico musicale che nella sua attività professionale si occupa di critica musicale, divulgazione musicale e conduzione, e spesso è anche intervenuto per commentare e analizzare il festival della canzone italiana nelle sue edizioni. Scrive per il quotidiano la Repubblica, ha curato l’inserto settimanale «Musica» dello stesso quotidiano e ha condotto programmi per Radio3 Rai insieme con Filippo Bianchi.

Carriera

Dal 2005, insieme con Ernesto Assante, tiene le Lezioni di rock. Viaggio al centro della musica con lo scopo di approfondire, grazie anche all’ascolto guidato e all’ausilio di video e filmati, la storia di coloro che sono entrati nella leggenda. Dal 2011 la domenica pomeriggio dalle 14 alle 16, sempre insieme con Assante, conduce su Radio Capital il programma Playlist. Dal 2017 conduce su Rai Radio 2, assieme a Ema Stokholma, il programma Back2Back.

Dal 2 gennaio 2021 conduce sui canali Rai, con Melissa Greta Marchetto, Magazzini Musicali, settimanale di attualità e musica e relativamente al festival di Sanremo ha condotto diverse dirette radiofoniche del Festival di Sanremo 2018, 2020 e 2021.