Elemental, ecco il trailer del nuovo film Pixar: uscita, cast, anticipazioni

Pixar, ecco il primo trailer del nuovo film Elemental. Scopriamo qualche informazione in più sul nuovo film d’animazione dell’amata casa di produzione americana. Dalla data d’uscita, al cast, fino alle prime anticipazioni.

Elemental, ecco il trailer del nuovo film Pixar: quando esce al cinema?

Dopo il breve teaser dello scorso novembre, la Disney Pixar ha pubblicato il primo trailer del suo nuovo film in uscita, Elemental, diretto da Peter Sohn, già regista di Il viaggio di Arlo e dello short Partly Cloudy. Il film, in uscita nei cinema americani il prossimo 16 giugno, ci porterà ad Element City, fantastica città abitata da esseri elementali, fatti d’acqua, fuoco, terra e aria. Racconterà la storia di Ember, brillante e dinamica donna di fuoco, e Wade, un allegro e smielato ragazzo d’acqua. Nonostante per i due sia impossibile toccarsi, il loro legame diventerà indissolubile.

In una recente intervista, Sohn ha spiegato che per Elemental ha preso ispirazione dalle sue radici: “I miei genitori sono immigrati negli Stati Uniti dalla Corea all’inizio degli anni Settanta, lì hanno aperto un negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental”.

Le anticipazioni sul film, chi fa parte del cast?

Per quanto riguarda il cast di Elemental, i protagonisti saranno doppiati da Leah Lewis e Mamoudou Athie, rispettivamente nel ruolo di Ember e Wade. Ecco il resto dei nomi della squadra di attori dietro al doppiaggio di Elemental:

Ronnie del Carmen – Bernie, papà di Ember.

– Bernie, papà di Ember. Shila Ommi – Cinder, mamma di Ember.

– Cinder, mamma di Ember. Wendi McLendon-Covey – Gale, capo di Wade.

– Gale, capo di Wade. Catherine O’Hara – Brook, mamma di Wade.

– Brook, mamma di Wade. Mason Wertheimer – Clod.

– Clod. Joe Pera – Fern.

La Disney ha anche annunciato in anticipo qualche informazione sul corto che precederà la proiezione di Elemental. La Pixar ha in serbo infatti una sorpresa per i fan di Up, un breve ritorno nell’universo dell’amato classico. Lo short, scritto e diretto da Bob Peterson e Kim Collins, si chiama Carl’s Date e racconta il primo appuntamento del protagonista di Up dopo la morte della sua amata Ellie. A dargli una mano in questa impresa ci sarà il cane parlante Doug, al solito leale quanto pasticcione.