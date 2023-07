Tempesta di caldo in Italia con picchi fino a 47°: cos’è e dove le temperature saranno più alte

Tempesta di caldo si abbatte sull’Italia portando delle temperature record in tante città della Penisola. Si prospetta un’altra settimana dura con picchi che supereranno i 40° in molte città. Scattato già l’allarme.

Tempesta di caldo in Italia con picchi fino a 47°

Arriva la tempesta di caldo con l’arrivo di Caronte in Italia. Dopo la settimana considerata più afosa, le temperature continuano a salire in molte città. “Siamo di fronte a una massa d’aria molto calda che andrà a investire non solo tutto il bacino del Mediterraneo, con Spagna e Grecia comprese, e la Penisola Balcanica, ma anche una parte del Nord Europa, fino in Germania con Berlino che potrebbe arrivare e superare i 30 gradi”, dice il direttore del Lamma-Cnr.

Secondo l’Agenzia spaziale europea si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto del 2021. Le previsioni parlano di possibili 41 e 43 gradi a Firenze e Roma. Martedì e mercoledì 18 e 19 luglio “si prospettano come le giornate più calde“, spiega il direttore del Consorzio Lamma- Cnr, Bernardo Gozzini

Dove le temperature saranno più alte

Le temperature alte si distribuiscono in quasi tutta la Penisola con tante città a rischio: a Roma si registreranno durante la giornata di lunedì i 40°C e addirittura martedì 42-43°C. Fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, “solo” 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via dell’Isola di calore urbano e con oltre 30°C che potranno perdurare fino a mezzanotte, 38-41°C anche al Centro-Sud come a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo. I picchi più alti però si raggiungeranno in Sardegna (fino a 47°C sulle zone interne meridionali, segnatamente a Decimomannu nel Cagliaritano), in Sicilia (45-46°C) e in Puglia (45°C a Foggia).