Emilia Romagna, un anziano morto a causa del crollo della casa: messaggi a distanza della Meloni e di Salvini sui social

Emilia Romagna, un anziano morto a causa di un crollo di una casa. Poche ore prima un altro uomo è rimasto ucciso travolto dal Senio. Intento, le massime cariche del Governo mandano messaggi di solidarietà sui social.

Emilia Romagna, un anziano morto a causa del crollo della casa

In Emilia Romagna il maltempo sta continuando a creare diversi danni e purtroppo in questi minuti c’è anche una vittima che è stata individuata dai Vigili del Fuoco. Si tratta di un uomo di circa 70 anni che ha perso la sua vita a causa del crollo della sua casa a Fontanelice. Tuttavia nella mattinata è stata registrata una prima vittima: un uomo di 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato.

“Seguo con grande attenzione l’evolversi della situazione critica che si e determinata nelle ultime ore in Emilia Romagna, a seguito delle abbondanti piogge. Ho gia sentito il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che mi ha assicurato un suo sopralluogo in alcune aziende agricole colpite, mentre con il capo del nostro dipartimento Fabrizio Curcio concordato che si recherà subito a Bologna per fare il punto della situazione”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Messaggi a distanza della Meloni e di Salvini sui social

Mentre le zone colpite sono in ginocchio da ore, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini hanno pensato bene di condividere dei post social di solidarietà. “Seguo con attenzione l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna. Ho chiamato il ministro Musumeci, il presidente della Regione Bonaccini, a cui ho manifestato solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite e il capo della Protezione Civile Curcio“, ha scritto la Meloni. Mentre Matteo Salvini ha rilanciato: “Solidarietà ai cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti in queste ore da esondazioni e maltempo, con un grazie a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi, vicinanza al governo regionale e ai sindaci. Dighe, invasi e riduzione della dispersione idrica saranno al centro del tavolo sull’emergenza idrica che ho convocato questo venerdì a Roma”.

