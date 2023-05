Emilia Romagna, il tweet di Vittorio Feltri contro la popolazione colpita dal maltempo: “Prima piangono disperati…”

Emilia Romagna, il tweet di Vittorio Feltri ha fatto discutere in queste ore per le parole a veleno contro la popolazione che è stata colpita dal maltempo. Pronta la risposta del Movimento 5 Stelle al giornalista consigliere alla regione Lombardia con Fratelli d’Italia.

Emilia Romagna, il tweet di Vittorio Feltri contro la popolazione colpita dal maltempo

Il giornalista Vittorio Feltri ha fatto tanto rumore ma soprattutto generato polemiche dopo il suo post discutibile su Twitter contro la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal maltempo. Feltri è consigliere regionale della Lombardia eletto con Fratelli d’Italia e con le sue parole ha davvero superato il limite. Non si capisce nemmeno se sia stato sarcasmo o ironia. Resta che l’attacco è chiaro ma soprattutto non si spiega il motivo.

“Prima piangono disperati…”

Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 24, 2023

A commentare subito le parole di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Lombardia: “Ieri il nostro gruppo ha donato il proprio gettone di presenza di Consiglieri regionali in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna, invitando i Consiglieri degli altri partiti a fare lo stesso. Oggi è arrivata l’oscena risposta del Consigliere di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri il quale, in preda ad uno dei suoi noti attacchi di incontinenza verbale, ha twittato: “prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere cosa cavolo vogliono”. Attendiamo le immediate scuse del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, nei confronti di chi oggi spala fango, piange i morti ed è costretto a sopportare anche questo. Dopodiché sarebbe opportuno che Vittorio Feltri si dimettesse dal ruolo di Consigliere regionale, di modo che la sua incontinenza verbale non continui a sporcare questa istituzione”.