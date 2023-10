Asteria, chi è la cantautrice elettro-pop a Sanremo Giovani 2024: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Asteria, cantautrice in gara a Sanremo Giovani 2024. Artista urban ed elettro-pop, lotta per un posto al Festival con l’inedito Venere. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Asteria di Sanremo Giovani 2024, vita privata e carriera della cantautrice

Originaria di Bergamo, Asteria, all’anagrafe Anita Ferrari, è una promettente cantautrice e produttrice musicale tra gli artisti in gara per Sanremo Giovani 2024. Appassionata alla musica fin dagli anni dell’adolescenza, prende il suo nome d’arte dall’omonima titana della mitologia greca, che per sfuggire alle attenzioni non richieste di Zeus si trasforma prima in quaglia e poi nell’Isola di Ortigia. “Asteria nasce dalla necessità di esprimermi e di raccontare le mie emozioni.” -spiega in un’intervista concessa a Gay.it– “Mi sono sempre rispecchiata tanto nella musica degli altri e ciò mi ha aiutata a superare momenti molto difficili. Asteria è nata proprio nel momento in cui ho iniziato a sentire il bisogno di raccontare me stessa e la mia visione delle cose. Non ho trovato subito il modo più efficace per far arrivare quello che intendevo dire, ma con il tempo ho trovato la chiave e il sound che cercavo”.

Si fa subito notare sulla scena musicale vincendo il Premio Bindi, il Premio Nuovo IMAIE e arrivando in finale per il Premio dei Premi del MEI a Faenza. Asteria fa il suo esordio nel 2022 con il brano Ancora, a cui segue poco dopo Domopak, canzone con la quale comincia a costruirsi un ampio pubblico su Spotify. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano anche Resto in Chill, Petardi, Jack e Lacrime e Profumo. Ad oggi ha collezionato oltre un milione di ascolti su Spotify, affermandosi come una delle artiste più promettenti dell’urban e dell’electro-pop.

Asteria a Sanremo Giovani 2024 con Venere

Asteria è una dei 49 artisti in gara per Sanremo Giovani 2024. La cantautrice bergamasca porta sul palco l’inedito Venere, con il quale spera di conquistarsi un posto tra i Big al Festival di Sanremo. Solo otto dei 49 cantanti in gara avranno accesso alla finale di Sanremo Giovani, in programma il 13 dicembre, a cui si aggiungeranno altri quattro cantanti selezionati da Area Sanremo a novembre. I primi tre classificati, potranno portare la propria musica sul palco dell’Ariston.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Asteria sono ancora molto limitate. Non si hanno indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, che conta oltre 4mila follower e si concentra soprattutto sulla sua carriera musicale. Nelle ultime settimane la cantautrice ha commentato commossa la sua prima esibizione all’Arena di Verona: “Spiegare come mi sento in questo momento, ora che sto realizzando dove ho cantato ieri sera é praticamente impossibile. Non mi sono mai sentita al posto giusto, in nessun ambito, mai primeggiato in niente, sempre stata una persona nella media. Asteria é l’unica parte di me che mi fa sentire forte, fiera di ciò che sto costruendo nella vita. il palco é il mio ring e l’avversario, sono sempre io”.