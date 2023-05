Emilia Romagna, allerta meteo per sabato 13 maggio: l’annuncio degli esperti. Musumeci: “Risorse straordinarie per ricostruire”

Emilia Romagna, allerta meteo di colore arancione e gialla annunciata dagli esperti nella giornata di sabato 13 maggio. Intanto, il ministro Musumeci ha promesso risorse straordinare per iniziare la costruzione.

Emilia Romagna, allerta meteo arancione e gialla per sabato 13 maggio

Anche nella giornata di sabato 13 maggio in Emilia Romagna è prevista l’allerta arancione e gialla. Bonaccini a margine del sopralluogo con Musumeci. “Abbiamo bisogno certamente delle risorse – ha detto –, ma anche di uno strumento normativo, un decreto legge speciale che ci consenta di accelerare e sburocratizzare, in particolare per le imprese, i lavoratori e le famiglie”. “Non occorrono leggi speciali, ma leggi che siano opportunamente finanziate – ha sintetizzato il ministro Musumeci –. A sindaci e Regione ho ribadito la volontà del governo di lavorare insieme per l‘opera di ricostruzione, per restituire la normalità a famiglie e imprese nei tempi più rapidi, a partire dalle infrastrutture strategiche”.

“Per prassi non mi avventuro in cifre senza prima avere fatto le opportune valutazioni col dipartimento di Protezione civile – ha detto il ministro –. È chiaro che occorrerà attingere a risorse straordinarie extra-bilancio: utilizzando i finanziamenti Pnrr, entro il 2026 le opere andrebbero collaudate, dunque è più probabile ricorrere ai fondi di sviluppo e coesione”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’annuncio degli esperti

“Nella giornata di sabato 13 maggio – spiega la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nel Bolognese, Forlivese, Ferrarese e Ravennate si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati”.

La Regione dell’Emilia Romagna ha pubblicato un bollettino di criticità di allerta: “Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di sabato 13 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nel bolognese, forlivese, ferrarese e ravennate si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati”.

LEGGI ANCHE: Allerta Meteo sabato 13 maggio: diverse regioni a rischio alto. Avviso della Protezione Civile