Caso Sangiuliano-Virginia Raffaele, il commento del M5S: “Ma veramente…?”

Caso Sangiuliano–Virginia Raffaele, lo sgomento del M5S: “Ma veramente ha chiesto l’intervento della Rai?”. I capigruppo del partito senza parole per l’intervento del Ministro della Cultura, che ha chiesto provvedimenti per l’imitazione di Beatrice Venezi a Colpo di Luna.

Il caso Sangiuliano-Virginia Raffaele lascia di stucco il M5S: “Ma veramente…?”

I capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura, Antonio Caso e Luca Pirondini, hanno rilasciato una nota sulle recenti indiscrezioni di Repubblica, secondo le quali il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrebbe richiesto l’intervento della Rai contro Virginia Raffaele. La nota comica ed imitatrice si è “macchiata” del crimine di vestire i panni di Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e consigliera del Ministro, durante il suo varietà Colpo di luna. I capigruppo del M5S sono rimasti senza parole: “Ma veramente Gennaro Sangiuliano ha chiesto un intervento sul capo struttura Rai, Giovanni Anversa, per l’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d’orchestra cara alla destra, Beatrice Venezi, come scrive oggi Repubblica? Non gli basta collezionare figuracce quotidiane e guidare una squadra che al ministero della cultura ogni giorno mette in imbarazzo le istituzioni della “nazione” con le performance del suo sottosegretario Vittorio Sgarbi, ma anche del meno noto Gianmarco Mazzi?”.

Il supporto all’imitatrice: “Artista straordinaria e piena di talento”

Caso e Pirondini hanno difeso Virginia Raffaele, applaudendo la sua inventiva e la sua vena comica: “Ci dica Sangiuliano se davvero ha fatto pressioni sulla Rai per limitare la libertà di satira, una delle poche ancore di salvezza da questo governo che ogni giorno umilia la cultura e l’immagine del nostro Paese all’estero. Se è così dovrebbe come minimo vergognarsi. A Virginia Raffaele, che è un’artista straordinaria e piena di talento, va la nostra vicinanza e l’invito a proseguire a testa alta con il suo show senza preoccuparsi di simili sciocchezze”.