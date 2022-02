Emanuele Salce, chi è l’attore teatrale: figli, Alessandro Gassman, Instagram

Chi è Emanuele Salce, regista e attore teatrale italiano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto molti ruoli anche nel cinema e nella televisione. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e carriera dell’artista 55enne.

Chi è Emanuele Salce, vita privata e carriera

Nato a Londra il 7 Agosto 1966, Emanuele Salce è un attore e regista, molto apprezzato soprattutto sulla scena teatrale. Nel 1991 si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Dopo alcune esperienze da regista di documentari e da assistente alla regia, inizia a lavorare anche dall’altro lato della telecamera, come attore. Fa alcune esperienze al cinema e in televisione, recitando in pellicole come Colpo d’occhio, Il figlio più piccolo e Il padre e lo straniero, e in fiction come Una donna per amico, Camera Cafè e Nero Wolfe. Il vero successo arriva a teatro, dove porta sul palco con successo La parola ai giurati, La baita degli spettri e Riccardo III. Si cimenta anche come autore, scrivendo e recitando in Mumble mumble – Confessioni di un orfano d’arte.

Nel 2022 torna sul palco con Diario di un inadeguato, il secondo atto del suo Mumble Mumble.

Vita privata: moglie, figli, Alessandro Gassman

I suoi ultimi spettacoli esaminano infatti il rapporto con i giganti della recitazione cui è legato: suo padre Luciano Salce, celebre attore e regista morto nel 1989, e il suo patrigno, il colosso del cinema italiano Vittorio Gassman.

Emanuele Salce è infatti cresciuto insieme ad Alessandro Gassman, suo fratellastro. Intervistato da Il Messaggero, ha raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia e adolescenza: “Quando mamma andò a vivere con lui, nel 1968, avevo due anni e sono rimasto con loro fino ai 19. Il mio rapporto con il compagno di mia madre è stato difficile: lui nel privato era un uomo complesso, più a suo agio sulle assi del teatro che sui pavimenti di casa.

Vittorio vedeva in me un rivale che gli contendeva l’amore di mia madre. In qualche modo mi temeva, perché non concepiva che lei potesse riversare dei sentimenti forti sia su di lui sia su di me“. Non è noto se Emanuele Salce abbia moglie o figli. L’attore tiene sotto chiave ogni dettaglio della sua vita sentimentale e non è solito parlarne con i giornalisti.

Emanuele Salce sui social: Instagram e Facebook

I fan di Emanuele Salce possono seguire i suoi progetti e la sua quotidianità tramite i social. L’attore ha un profilo Instagram e una pagina Facebook dove condivide momenti giornalieri e informazioni sui suoi spettacoli. Salce ha inoltre un proprio sito ufficiale, dove è possibile accedere ai suoi contatti e al suo showreel completo.