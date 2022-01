Per David Sassoli funerali di Stato: che significa, cosa sono, quando si celebrano

David Sassoli potrebbe ricevere l’omaggio dei funerali di Stato. Lo deciderà il 12 gennaio il Consiglio dei ministri, che eventualmente predisporrà le celebrazioni nella chiesa di Santa Maria degli Angeli il 14 gennaio e le bandiere a mezz’asta nei palazzi dell’Unione. Intanto in Campidoglio sarà allestita la camera ardente per il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni.

David Sassoli funerali di Stato, quando si celebrano

Se il Consiglio dei ministri, che si riunisce il 12 gennaio, dovesse approvare i funerali di Stato per David Sassoli, questi si terranno il 14 gennaio. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e tutte le bandiere dei palazzi dell’Unione dovranno essere poste a mezz’asta. Il 13 gennaio, invece, sarà allestita la camera ardente per chi intenderà porgere l’ultimo saluto a David Sassoli.

Di cosa è morto David Sassoli

Il presidente del Parlamento europeo è morto a 65 anni l’11 gennaio 2022. Lo scorso 26 dicembre era stato ricoverato a seguito di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Purtroppo, è deceduto nel Centro riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Tuttavia non era la prima volta che David Sassoli faceva ingresso in ospedale. Da settembre a novembre il batterio della legionella gli aveva causato una aggressiva polmonite.

Ciò lo aveva costretto al ricovero a Strasburgo e ad annullare tutti i suoi impegni istituzionali. A novembre, poi, la ricaduta, e il mese scorso Sassoli aveva rinunciato a ricandidarsi alla guida dell’Europarlamento.