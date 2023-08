Chi è Diletta Leotta: carriera, Dazn, figlia Aria, compagno Loris Karius

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva, giornalista sportiva e volto di Dazn. Conosciamola meglio.

Chi è Diletta Leotta

Diletta Leotta, nata il 16 agosto 1991, è una conduttrice televisiva sportiva attualmente volto di Dazn. Originaria di Catania, Diletta Leotta fin da quanto era molto giovane decide di partecipare a diversi concorsi di bellezza con l’obiettivo di entrare in televisione. La sua partecipazione a Miss Italia risale al 2009, ma viene eliminata ad un passo dalla finalissima. Nel frattempo, però, non abbandona gli studi: diplomata al Liceo Scientifico, si laurea poi in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carlo di Roma.

Carriera in tv

Diletta Leotta, pur essendo molto giovane, ha già fatto una brillante carriera. A soli 19 anni, infatti, ha condotto un programma di una emittente locale, “Antenna Sicilia” per poi arrivare su Mediaset per condurre il programma “Il compleanno” su La5. Nel 2012 è la nuova meteorina per Sky Meteo 24. Successivamente passa a SkyUno alla conduzione di RDS Academy e nel 2016 conduce Sky SerieB e insieme a Ilaria D’Amico. Nel 2017 è ospite della prima serata del Festival di Sanremo, ma conduce anche 105 Take Away e Goal Deejay.

Attualmente è un volto di DAZN.

Diletta Leotta: gravidanza e figlia Aria

Diletta Leotta è diventata mamma di una bambina chiamata Aria. La prima figlia la conduttrice l’ha avuta con il compagno Loris Karius. I due si trovano e convivono nell’appartamento milanese della 32enne siciliana, in zona Porta Nuova.

Dopo il parto, Diletta p tornata di nuovo a farsi vedere sul social dopo essere rientrata a casa con la sua bambina neonata.

Loris Sven Karius, compagno di Leotta, è un calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd.

Ex fidanzato Can Yaman

Diletta Leotta è stata fidanzata con Can Yaman, l’attore turco protagonista di Daydreamer Le ali del sogno. Can Yaman e Diletta hanno avuto una relazione che è durata diversi mesi, ma poi si sono lasciati per motivi mai chiariti seppur la coppia avesse anche parlato di matrimonio.

Il flirt con Giacomo Cavalli

Diletta Leotta è attualmente single, ma si vocifera di un suo avvicinamento a Giacomo Cavalli, modello bresciano. I due hanno passato la settimana bianca a gennaio 2022 insieme ad altri amici a St Moritz, così come ad agosto 2022 sono in vacanza insieme assieme ad alcuni amici tra cui Elodie.