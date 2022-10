Emanuela Folliero, chi è: vita privata, marito, compagno, figlio e programmi della conduttrice

Emanuela Folliero è una conduttrice televisiva con esperienza prima come modella ma anche poi come attrice.

Emanuela Folliero è una conduttrice televisiva che però ha iniziato al sua carriera come modella. Tuttavia, il mondo dello spettacolo è sempre stato la sua vita e tanti sono stati all’inizio i suoi sacrifici. Ricca anche la sua vita sentimentale.

Emanuela Folliero, chi è: vita privata

Emanuela Folliero è nata a Milano il 7 febbraio del 1965. La sua vita fa parte del mondo del spettacolo ma gli inizi non sono stati in discesa.

“Per guadagnare qualche altro soldino facevo cose strane. Pattinavo per strada distribuendo volantini. Partivo da piazzale Loreto e arrivavo al Duomo. Anche quattro volte al giorno. A Rete 4 sono arrivata con un provino per sostituire l’annunciatrice di allora, che era Cinzia Lenzi”, aveva detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Emanuela Folliero: marito, compagno e figlio

Tra le sue fiamme ci sono stati il calciatore Beppe Baresi e poi è stata fidanzata con Stefano D’Orazio, batterista e componente dei Pooh.

Nel 2007 Emanuela si è sposata con Enrico Mellano, con il quale ha avuto un figlio, Andrea, nato nel febbraio dell’anno successivo. Dopo la separazione, nel 2009 la conduttrice ha iniziato una relazione con Giuseppe Oricci e dopo 10 anni di fidanzamento si sono sposati.

I programmi della conduttrice

Il suo debutto in tv risale al 1996, con il programma sportivo Milan-Inter; tra i suoi tanti successi ricordiamo anche Stranamore, Affetti speciali, Pomeriggio Cinema, Ballo amore e fantasia, Signorina Buonasera.

Quest’ultima si è conclusa nel 2008, con un messaggio che è entrato nella storia della Tv. “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra Rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia. Ciao a tutti”. Non solo programmi ma anche i film come “Merry Christmas” (2001), “Non è Natale senza panettone” (2019) e le serie Tv “Licia Dolce Licia” e “Così fan tutte”.

