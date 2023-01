“Elon Musk – Il mondo ai miei piedi”, docufilm arriva in tv: quando e dove vederlo

“Elon Musk – Il mondo ai miei piedi” è il biopic che racconta la vita personale e professionale dell’imprenditore più ricco e potente del mondo. Il suo ultimo acquisto è stato molto chiacchierato e discusso. Musk, infatti, è diventato il proprietario del social Twitter.

“Elon Musk – Il mondo ai miei piedi”, docufilm arriva in tv

“Non pensate che sia divertente essere me; io non vorrei esserlo”, si descrive così il proprietario di Twitter nel nuovo biopic sulla sua vita che arriva in tv. Il titolo è “Elon Musk – Il mondo ai miei piedi”.

Il docu-film su uno degli uomini più ricchi del pianeta – prodotto da 72 Films e distribuito da Fremantle – racconta come sia arrivato dal Sud Africa fino alla Silicon Valley correndo dei rischi incredibili. All’interno ci sono interviste esclusive a lui stesso, alla mamma, sua più grande sostenitrice, a familiari, colleghi, amici intimi ma anche ai nemici. La critica ha definito il documentario intimo ed esclusivo.

Così si legge nella descrizione ufficiale: “Il biopic mira a far capire chi è veramente Elon Musk, a svelare aspetti sconosciuti dell’uomo del momento, unico nel suo genere. Il racconto si sviluppa attraverso filmati d’archivio inediti del suo periodo nella Silicon Valley e le interviste esclusive a lui stesso, alla mamma, sua più grande sostenitrice, a familiari, colleghi, amici intimi ma anche ai nemici”.

Quando e dove vederlo

Il docufilm sarà possibile seguirlo sia in televisione sia in streaming anche in Italia. L’appuntamento è per il 21 gennaio alle 21.25 in prima tv esclusiva su Nove e disponibile in streaming su discovery+. Dunque, una possibilità per tutti di conoscere dettagli esclusivi ed inediti sulla vita di uno degli uomini più influenti e ricchi del mondo. Dura 180 minuti ed arriva in esclusiva in televisione.

