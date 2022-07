Elon Musk da Papa Francesco: i temi affrontati. Poi, eccolo a Venezia in maschera

Elon Musk da Papa Francesco: il proprietario di Tesla è stato accolto insieme ai figli dal Pontefice per poi fare tappa a Venezia.

Elon Musk da Papa Francesco insieme ai suoi figli in un incontro privato. Il tour italiano del proprietario di Tesla non si è limitato a Città del Vaticano e Roma ma ha fatto tappa anche a Venezia e sui social è stato ripreso con la maschera.

Elon Musk da Papa Francesco: i temi affrontati

Elon Musk, proprietario di Tesla e SpaceX, è stata in un incontro privato da Papa Francesco con quattro dei sette figli (Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl avuti con la cantante Grimes).

«Onorato di aver incontrato il Pontefice»: ha scritto il proprietario di Tesla. L’incontro con il Pontefice è stato definito molto cordiale, con Papa Francesco molto interessato alle visioni tecno-futuristiche del tycoon cresciuto in Sud Africa in una comunità bianca di poco più di 2 milioni che, in fatto di religione, seguono la chiesa riformata olandese (la comunità boera) o la chiesa anglicana (la comunità anglosassone).

Poi, eccolo a Venezia in maschera

Il miliardario è atterrato a Roma Ciampino nella giornata del 1 luglio intorno alle 14 con il suo aereo privato decollato 9 ore e mezzo prima da Austin (Texas). Dopo l’incontro con Papa Francesco, la tappa successiva è stata Venezia. A Venezia, a metà pomeriggio sempre di ieri, era sbarcato anche Kimbal Musk, il fratello di Elon, con relativo jet privato.

Venice, a site of Great Remembrance pic.twitter.com/GWR3xqsoQW — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2022

