Tra Elodie e Marracash è ancora amore? Le parole della cantante

Elodie e Marracash, tra i due è ancora amore? È riscoppiata la passione? La confessione di Elodie non pare lasciare dubbi...

Quello che si può attualmente dire è che i due non hanno mai perso del tutto i contatti e non hanno nessuna intenzione di nascondere il filo rosso che li lega. Intervistata da Peter Gomez, infatti, Elodie nell’ultima puntata de La Confessione (un programma condotto da Peter Gomez) in onda integralmente venerdì 15 luglio alle 22.45 sul Nove, Elodie ha spiazzato tutti definendosi ancora «innamoratissima» di Marracash.

“Sono innamoratissima di Marracash – ha infatti affermato la cantante – e il prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”.

Un indizio di un ritorno di fiamma, inoltre, sta nel fatto che la cantante è stata vista al concerto tenuto dal rapper, a cui lei ha voluto assistere in prima fila. Solo un caso?

La storia