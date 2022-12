Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle il prossimo anno? La decisione della giornalista sarebbe in bilico e attualmente nulla è sicuro.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando il prossimo anno?

Quella che si sta per concludere, per Selvaggia Lucarelli, è stata un’edizione molto difficile di Ballando con le stelle. La presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, infatti, ha creato per la giornalista diverse situazioni inedite e anche con la giuria c’è stato più volte in battibecco in merito.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Lucarelli si è in parte esposta sull’argomento. “Se per me è un’edizione di passaggio o la mia ultima edizione? Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Lucarelli, quindi, preferisce sull’argomento ragionare con calma. “Poi però si rielabora – ha detto – e si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco.

Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto”.

Per la Rai la riconferma c’è, si aspetta la decisione di Lucarelli

Per quanto riguarda la Rai, Lucarelli sarebbe riconfermata. Nei prossimi mesi, quindi, si aspetta la decisione di Selvaggia. “So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente – ha detto – io credo si debba ragionare su quello che è successo.

In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.