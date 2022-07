Pride Milano 2022: orari, ospiti e madrina. Beppe Sala con la camicia arcobaleno ci sarà

Pride Milano 2022: tutto pronto per il grande ed atteso corteo che attraverserà le strade della città milanese. Tanti sono gli ospiti che parteciperanno all’evento che tanto ha fatto discutere sul piano politico con la regione.

Pride Milano 2022: orari

Il Pride Milano 2022 è pronto per un grande e atteso corteo per le strade della città. L’orario di partenza è previsto per le ore 14. Si partirà dalla Stazione Centrale all’Aro della Pace e lo slogan quest’anno è “Diritti senza conflitti” per dare anche un messaggio di pace.

La partenza della testa del corteo è prevista alle ore 15.00 da via Vittor Pisani, per continuare lungo via della Liberazione, connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Da qui il percorso continua lungo viale Giorgio Byron e viale Francesco Melzi d’Eril per imboccare l’ultimo tratto di corso Sempione e concludere in Arco della Pace.

Pride Milano 2022: ospiti e madrina

Ci saranno una serie di conduttori ed ospiti: Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, e a seguire Michela Giraud e Pierluca Mariti.

Fra gli artisti sono attesi: Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, Emma Muscat, M¥SS KETA, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag Race Italia.

Beppe Sala con la camicia arcobaleno ci sarà

Al corteo parteciperà anche il sindaco della città Beppe Sala con la camicia arcobaleno: “Pronto per il Pride. Per una Milano dei diritti. E dei doveri. (Ci vediamo domani)“, ha scritto il sindaco della città su Instagram, confermando la propria presenza in testa al corteo.

