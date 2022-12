Elon Musk si dimette da Ceo di Twitter: l’annuncio del patron di Tesla

Elon Musk ha deciso di dimettersi da Ceo di Twitter. Dopo il sondaggio lanciato dallo stesso proprietario di Tesla, è arriva la decisione nelle scorse ore. Ecco cos’è successo.

Elon Musk si è reso protagonista di un’altra mossa a sorpresa. Solo qualche giorno fa aveva deciso di bannare da Twitter un folto gruppo di reporter che nelle ultime settimane avevano diffuso informazioni e notizie sul suo conto, non propriamente positive.

Questa volta l’ha fatta ancora più grossa.

Il patron di Tesla ha deciso di fare un passo indietro da Ceo di Twitter, dopo le numerose critiche e i sondaggi che lo hanno attaccato duramente nei giorni scorsi.

L‘annuncio delle dimissioni è arrivato direttamente da Musk sui social qualche ora fa. «Mi dimetterò da amministratore delegato, non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico».

Nei giorni scorsi, aveva lanciato un sondaggio abbastanza strano: «Dovrei lasciare la carica di capo di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio». Il risultato dei voti digitali, il 57,5% dei 17 milioni degli utenti che hanno partecipato hanno esortato il miliardario di fare un passo indietro. Dunque, ora si andrà alla ricerca di un nuovo Ceo per il social, anche perché il proprietario rimarrà sempre lui, visto l’investimento importante fatto e tutte le fatiche che ci sono state per acquistare l’azienda.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022