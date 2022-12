Quello che vi siete persi su TikTok nel 2022 (ma ora potete recuperare)

Quali sono i contenuti virali che vi siete persi nel 2022? Dopo le tendenze di YouTube, ecco quelle di TikTok: il social network cinese ha definito la classifica dei creator più virali dell’anno. “Sono loro il cuore pulsante di TikTok”, ha dichiarato la società. “Sono loro che portano in vita la nostra mission con i loro contenuti creativi e innovativi. Nel 2022 creator di tutto il mondo hanno coinvolto le community, intrattenendola, con i loro contenuti unici, educativi, divertenti, simpatici”.

MONDO

@badbunny, artista di Portorico

Benito Antonio Martínez Ocasio, conosciuto professionalmente come Bad Bunny, è un rapper e cantante portoricano, famoso per il suo stile musicale, definito trap latina e reggaeton. È salito alla ribalta nel 2016 con la canzone “Diles”.

@luvadepedreiro, influencer del calcio

Il fenomeno brasiliano di internet Luva de Pedreiro, 20 anni, il cui vero nome è Iran Ferreira, si è autoproclamato “miglior influencer calcistico del mondo”. E’ conosciuto per i video delle sue abilità di giocoliere con la palla, per i suoi festeggiamenti estatici per i gol e per le altre buffonate calcistiche, così teatralmente esagerate da avergli fatto guadagnare fan superstar come Neymar, Angel Di Maria e Ronaldinho.

@bayashi.tiktok, chef giapponese

Dal Giappone lo chef Bayashi ha conquistato follower in tutto il mondo con i suoi video di cucina originali e coinvolgenti.

@dylanmulvaney, attrice trans

Dylan Mulvaney è un’attrice americana, attivista per i diritti dei transgender: è conosciuta per aver creato la serie TikTok “Days of Girlhood”, in cui raccontava giorno per giorno la sua transizione di genere.

@astrosamantha, astronauta

Samantha Cristoforetti ha affascinato il mondo intero grazie al successo raggiunto dalle immagini e dai video a gravità zero postati mentre era a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

@rosalia, cantante

Rosalía Vila Tobella, conosciuta semplicemente come Rosalía, è una cantautrice e produttrice discografica spagnola. Formatasi musicalmente a Barcellona, ha raggiunto la notorietà in patria nel 2017 col suo primo album in studio, Los ángeles.

@lav_sings, cantante

Lavannya è un medico. E una ballerina. E una cantante con una voce potente. Oltre alle sue impressionanti doti musicali, Lavannya si esibisce spesso in diverse lingue, dall’hindi e dal tamil al francese e all’inglese.

ITALIA

@mattiastanga

Nel nostro Paese il creator digitale più seguito è Mattia Stanga, il tiktoker che fa ridere tutti con i suoi “POV”, post ironici e divertenti che riproducono le più comuni scene di vita quotidiana

@cucinaconruben

Dopo di lui su TikTok in Italia impazzano le ricette di successo di Ruben Bondì, chef romano che si è fatto conoscere durante la pandemia quando ha cominciato a cucinare sul balcone di casa sua. Non solo social, però: nel suo cv ci sono stage in ristoranti di prestigio e ora è diventato un personal chef.

@alitasnim

Terza in classifica Tasnim Ali, giovane che usa i social per parlare di Islam, barriere culturali e luoghi comuni in chiave creativa e divertente: per questo è stata nominata anche nella categoria Changemaker nella Discover List 2022.