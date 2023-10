Elodie, nuovo progetto in arrivo e un’altra data a Milano: gli annunci della cantante

Elodie ha fatto nuovi annunci sui social in una diretta Instagram: presto ci sarà un nuovo progetto con la cantante protagonista. Inoltre, è stata inserita ufficialmente una nuova data a Milano nel tour 2023.

Elodie, nuovo progetto in arrivo

Elodie non smette di sorprendere i suoi fan e così in una diretta Instagram, ha parlato nuovo progetto: “Arriverà fra poco per ringraziarvi dell’amore che mi state dando. È nato subito dopo il concerto al Forum. Sono tornata a casa felicissima, emozionata, gasata, ma non erano previste altre date”. Poi ancora sul nuovo progetto: “È fatto per voi, per darvi qualcosa in cambio Di cosa si tratta? Sarà una cosa cattiva, vi voglio fare tornare a casa stanchi“.

Annunciata un’altra data a Milano

Inoltre, Elodie ha spiegato che la seconda data prevista al Forum di Assago è pressoché sold out e ne verrà quindi annunciata una terza, il 9 dicembre che chiuderà con un grande finale il suo tour. Ecco dove sarà la cantante nelle prossime settimane:

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – NUOVA DATA

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – NUOVA DATA

