Fedez, come sta e quali sono le ultime notizie: il messaggio di Chiara Ferragni

Fedez è ancora ricoverato in ospedale con la famiglia che ha deciso di chiudersi in un silenzio quasi totale.

Fedez continua ad essere ricoverato in ospedale e le informazioni sulle sue condizioni di salute sono minime se non nulle. In queste ore a rompere in qualche modo il silenzio è stata Chiara Ferragni che ha scritto un messaggio sui social.

Fedez, come sta e quali sono le ultime notizie

Fedez è ancora ricoverato in ospedale e nella scorsa notte è tornato in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un’altra ulcera. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’artista ha trascorso oggi un’altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Dalla famiglia del cantante c’è molto silenzio sia sui social sia con i giornalisti. Solo qualche ora fa, Chiara Ferragni ha rotto in qualche modo il silenzio senza però far trapelare alcun dettaglio sulle condizioni di salute di Fedez. Ecco il suo messaggio sui social: “Vi leggo e vi sono grata” ha scritto su X.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vi leggo e vi sono grata 💖🙏🏻💖 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

Accanto alla famiglia e al cantante, c’è anche la sorella di Chiara, Valentina Ferragni che ha voluto far sapere di essere rientrata da Parigi in questo momento così delicato e difficile. “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi – ha scritto in una storia Instagram – ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”.

LEGGI ANCHE: Fedez sostituito a X-Factor? Chi al suo posto