Bobo Tv, chi sono gli ospiti della prima puntata. Adani annuncia la verità

Adani annuncia di dire la verità

Adani ha annunciato nelle scorse ore di dire la verità o almeno il suo punto di vista su quello che è successo nella scissione con Vieri. “Nel rispetto vostro, della nostra community, numerosa e che ha diritto di sapere, perché è sempre stata presente, ci ha accompagnato e ha vissuto con noi il racconto vero del calcio, appassionato, rispettoso, delle sue forme e sfaccettature: io vi posso dire che nelle prossime ore o domani ci sarà un comunicato. Cercheremo di spiegare la visione attuale e lo stato delle cose e le prospettive – ha spiegato l’opinionista di Rai Sport – ci saranno altre pagine del libro da leggere sulla nostra avventura e farò anche una diretta domani sera, dove cercherò di raccontarvi un po’ la situazione e l’evolversi”.

Probabilmente Adani, Cassano e Ventola continueranno in un loro progetto come ha fatto intendere l’opinionista di RaiSport: “Dove saremo noi ci sarà approfondimento, studio, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto acceso. Ci saranno anche divisioni nelle vedute, nelle opinioni. Chi ha un’idea, chi ne ha un’altra. Ci sarà continuo dibattito, ma ci sarà grande rispetto per il calcio e rispetto con la massima libertà e… non ci sarà nessun patto con il sistema”. Infine: “E, a proposito di questo, io volevo chiedere a voi che ci avete accompagnato, ci volete bene, ci chiedete di esserci. Da che parte vi schierate voi? Della libertà o dalla parte del servilismo?”.