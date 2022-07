Tekken: Bloodline sbarca su Netflix: trailer, quando esce, quanti episodi

Tekken: Bloodline in arrivo su Netflix: il trailer ufficiale e la data d'uscita. Quali personaggi dei giochi appariranno nella serie?

Tekken: Bloodline arriva su Netflix, ecco il trailer ufficiale. Tutto quel che sappiamo sulla nuova serie dedicata al celebre picchiaduro Namco, dalla data d’uscita al numero di episodi.

Quando esce Tekken: Bloodline su Netflix: trailer ufficiale e trama

Manca poco all’uscita di Tekken: Bloodline, la nuova serie animata dedicata a uno dei più noti videogiochi picchiaduro di sempre. I fan della saga targata Namco potranno gustarsi lo show in streaming su Netflix a partire dal 18 agosto 2022.

Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer ufficiale, dove si intravedono i primi spunti di trama e i tanti personaggi dei giochi pronti a fare il loro debutto sul piccolo schermo.

Il protagonista della serie sarà Jin Kazama, giovane combattente in cerca di vendetta per la morte di sua madre, Jun, uccisa dal temibile Ogre. Jin chiede aiuto a suo nonno Heihachi Mishima, che lo sottopone a sfiancanti e brutali allenamenti per insegnargli il suo spietato e violento stile di combattimento. Heihachi lo convince a partecipare al Torneo del pugno d’acciaio, dove si metterà alla prova contro i migliori combattenti del mondo.

Una prova fondamentale, a detta di suo nonno, per prepararsi all’inevitabile scontro finale con Ogre.

Quali personaggi appariranno nella serie?

Lo show sembra riprendere la trama del terzo capitolo della saga videoludica, Tekken 3, gioco d’esordio sia per Jin Kazama che per la sua nemesi Ogre. Sono tanti i combattenti storici di Tekken che faranno la loro comparsa nella serie. I videogiocatori più appassionati ne avranno già riconosciuti molti dal trailer. Oltre a quelli già citati, ci saranno Kazuya, King II, Nina Williams, Paul Phoenix, Ganryu, Leroy Smith e tanti altri.