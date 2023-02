Primarie Pd, Elly Schlein vince contro Bonaccini: risultati e le prime parole della nuova segretaria

Primarie Pd, Elly Schlein è la nuova segretaria del partito. Nonostante le aspettative negativa, c’è stata una buona affluenza che ha deciso per una donna alla guida dei dem. Ecco i risultati e le prime parole della vincitrice.

Primarie Pd, Elly Schlein vince contro Bonaccini: risultati

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Battuto, dunque, Stefano Bonaccini. Nonostante le aspettative negative, c’è stata una buona affluenza per le votazioni. Ad esempio, alle ore 13 erano quasi 600mila votanti. Schlein è arrivata davanti in 14 regioni e in molte città, come Napoli, Milano e Bologna. I risultati la indicano prima in Liguria e in Sicilia. Secondo gli ultimi dati disponibili, con l’80% dei voti scrutinati Schlein ha ottenuto il 53,8% delle preferenze mentre Bonaccini il 46,2%.

Le prime parole della nuova segretaria

“Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione e anche stavolta non ci hanno visti arrivare”, sono state le prime parole di Schlein in conferenza stampa. “Vi ringrazio, ho incontrato persone che mi hanno detto, cosa mi hai fatto fare? Erano 30 anni che non prendevo una tessera”, ha raccontato la segretaria dem. “Il volto più credibile del cambiamento non ero io ma tutti voi”, ha aggiunto Schlein.

Poi, i saluti ai suoi avversari: “Mando un saluto caloroso a Stefano Bonaccini, ringraziandolo per il confronto alto e rispettoso che abbiamo avuto. Ringrazio Cuperlo e De Micheli, e i loro sostenitori, da domani lavoreremo insieme nell’interesse del paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere”. I primi obiettivi per il partito dei dem: “Tenere insieme le culture di questo partito ma senza rinunciare a una direzione chiara, che è quella che abbiamo indicato agli elettori”, ha detto Schlein. “Ringrazio il popolo democratico, un popolo che si è riunito e ha risposto alla chiamata. Ora la responsabilità e non tradire questa fiducia”. La sfida a governo: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni”, ha detto ancora Schlein in conferenza stampa. “Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in parlamento e in tutto il paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”.