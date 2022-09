Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia con abiti super sexy e provocanti. E non è la sola

Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia si è presentata con un nude look tutto da gustare e da vedere. Al suo arrivo i fotografi si sono fiondati su di lei per non perdere nessun particolare. Tuttavia, non è stata la sola a sorprendere ed esagerare con gli abiti super sexy.

Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia con abiti super sexy e provocanti

Elisabetta Gregoraci ha dato spettacolo al suo arrivo al Festival di Venezia.

La conduttrice si è presentata con un look super sexy e provocante sorprendendo tutti. Ovviamente l’attenzione dei fotografi presenti per alcuni è attimi è stata solo per lei. La Gregoraci indossava un top nero che era praticamente un reggiseno di pizzo, mettendo così in risalto gli addominali scolpiti, un blazer monopetto, dalla linea avvitata e dei pantaloni modello cargo con gamba dritta e tasconi laterali, tutto rigorosamente realizzato in prezioso pizzo macramè a motivi floreali.

E non è la sola

Non solo la Gregoraci perché anche qualcun altro ha deciso di sorprendere con un nude look. La top model Mariacarla Boscono, che ha sfoggiato una creazione Jean Paul Gaultier by Glenn Martens di grande effetto, ha indossato un abito impalpabile e vaporoso che prevedeva il seno nudo, visibile in trasparenza.

Melissa Satta si è classificata tra le più sexy del red carpet di Venezia 79 col suo abito in chiffon Alberta Ferretti.

Svolazzante, leggerissimo e con spacchi profondi, il dress ha lasciato poco spazio all’immaginazione anche nella parte superiore

