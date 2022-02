Cogne, sciatore undicenne cade su pista: è grave, trasferito in elicottero

Cogne, sciatore undicenne grave dopo una caduta su pista. Il ragazzino ha riportato seri traumi addominali ed è in prognosi riservata.

Cogne, sciatore undicenne perde il controllo degli sci cade su pista, è grave. Dopo un primo intervento ad Aosta, il bambino è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico di Torino.

Cogne, sciatore undicenne perde il controllo è cade: è grave

Un ragazzino milanese di undici anni è rimasto ferito gravemente in seguito ad una caduta dagli sci. È successo a Cogne, in Val d’Aosta, nel primo pomeriggio del 20 Febbraio. Secondo Ansa, il bambino stava scendendo sulla pista quando ha perso il controllo ed è caduto.

L’undicenne si è procurato un serio trauma addominale, con ogni probabilità a causa di uno dei bastoncini o degli sci, ed è stato subito trasportato all’ospedale Umberto Parini di Aosta.

Operato d’urgenza ad Aosta, poi trasferito in elicottero a Torino

Il piccolo sciatore è arrivato cosciente al pronto soccorso. I medici aostani lo hanno subito sottoposto ad un’intervento d’emergenza, per il trauma addominale e per la rottura della milza, che però non è bastato a metterlo fuori pericolo.

La gravità dei traumi riportati dalla caduta ha convinto i dottori a optare per il trasferimento del paziente. Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il giovane sciatore è ricoverato e intubato nel reparto rianimazione. Al momento è in prognosi riservata, le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili. I medici sanno valutando se sottoporlo a un secondo intervento.