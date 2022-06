Elisabetta Canalis debutta nella Kickboxing con una vittoria: video del match

Elisabetta Canalis debutta nella Kickboxing con una vittoria. Nella sua prima gara ufficiale, la showgirl ed ex velina mette alla prova i suoi duri allenamenti degli ultimi anni. Sui social è diventato virale il video che riprende parte del match.

Elisabetta Canalis ha debuttato nella disciplina sportiva di Kickboxing con una vittoria. La Canalis ha vinto contro Rachele Muratori con le regole dello stile low kick: pugni al viso ed al corpo, calci al viso, al corpo ed alle gambe.

Canalis è uscita vincitrice dopo un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna. Alla Reggia di Venaria Reale nei pressi di Torino. Nel corso dell’evento The Night of Kick and Punch, giunto alla 12esima edizione, è arrivato l’incredibile successo.

Il video del match

Sui social sta diventando virale parte del match della Canalis che ala fine ha portato a casa la vittoria. La showgirl pratica arti marziali da otto anni e kickboxing da quattro, allenata dal campione del mondo Angelo Valente, tra gli organizzatori della sfida.

”Mi sono appassionata a questa disciplina grazie ad Angelo, è stato lui che mi ha guidata alla conoscenza e nella pratica della kickboxing. Abbiamo iniziato ad allenarci insieme ormai quattro anni fa”.

