Elisa Esposito in Sardegna è stata sfollata mentre era in vacanza a causa degli incendi

Elisa Esposito in Sardegna è stata sfollata mentre si trovava in vacanza a causa degli incendi che si stanno sviluppando sull’isola in questi ultimi giorni. L’influencer ha raccontato la vicenda sui suoi canali social.

Elisa Esposito è la cosiddetta prof del corsivo e influencer che si è trovata in vacanza in Sardegna mentre sono scoppiati i tanti incendi che stanno martoriando gran parte dell’isola. “Mi ritrovo senza nulla, in costume, all’interno della casa avevo letteralmente tutto. Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina, ma ci siamo riempiti di cenere e giustamente ci hanno mandato via“, ha raccontato la sua vicenda sui social.

Il racconto su TikTok

“Sono in Sardegna, oggi era il mio primo giorno di vacanza e appena siamo arrivati in spiaggia è scoppiato un incendio – ha raccontato ai suoi 1,5 milioni di follower – Ovviamente ci hanno fatto evacuare, ora mi sono spostata. All’interno di casa avevo tutto e ora mi ritrovo senza nulla”. “Non sappiamo nulla della casa – dice ancora – Mi sembra di vivere un incubo“. In un secondo video sempre sui social, l’influencer racconta che la casa è salva ma che “il giardino è tutto bruciato”.

