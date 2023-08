Sardegna, incendi sulla costa nord orientale: turisti in fuga e 600 evacuati

Sardegna, incendi in diverse zone dell'Isola stanno creando disagi ma soprattutto danni all'agricoltura e all'economia.

Sardegna, incendi: brucia l’Isola con tanti roghi che si stanno sviluppando in diverse zone. Molte persone evacuate con tanti turisti che stanno lasciando le strutture recettive. Già tanti danni registrati e stimati.

Sardegna, incendi sulla costa nord orientale

Gli incendi sono ancora i protagonisti in questa estate 2023 e questa volta a bruciare è la Sardegna. “Sono 11 gli aerei antincendio al lavoro nella regione. Il Governo – ha scritto su Twitter il vicepremier Antonio Tajani – non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco. Eventuali responsabili saranno puniti”. Dunque, si segue la pista dolosa per alcuni degli incendi che si sono sviluppati sull’isola. A bruciare è soprattutto la costa nord orientale ma i roghi si stanno sviluppando anche nel sud dell’Isola con tanti danni già all’agricoltura, vegetazione ed aziende.

Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha spiegato: “Non ci sono certezze assolute, ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione. Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto contro ignoti alla Procura. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente“.

Il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha espresso la propria ferma condanna “verso gli autori di questo nuovo scempio criminale consumato a danno del patrimonio ambientale sardo” e ha manifestato “la propria vicinanza alle popolazioni colpite, agli amministratori, a tutti gli uomini e le donne che in queste ore drammatiche si stanno prodigando per fronteggiare l’emergenza”. La nota di Solinas continua: “Il Presidente comunica di avere dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili”.

Turisti in fuga e 600 evacuati

Sono state registrate ed evacuate 600 persone a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme. Tanti turisti stanno lasciando l’isola con i roghi che si moltiplicano sempre di più e la paura è tanta. Gravissimi i danni nella zona di Feraxi: quattro aziende agricole sono state devastate dal fuoco. Diverse strutture ricettive raggiunte dalle fiamme. Anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme. Un altro incendio è divampato all’ingresso di Quartu, a pochi chilometri da Cagliari.

