Elisa a Roma: scaletta canzoni e biglietti del concerto All’Auditorium Parco della Musica

Elisa a Roma: la cantante si esibisce in concerto venerdì 23 settembre 2022 all’Auditorium Parco della Musica. L’ultima tappa italiana prima di continuare in Europa con il suo tour Back To The Future Live Tour.

Elisa a Roma: scaletta canzoni

Elisa si esibisce in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, venerdì 23 settembre 2022. L’artista sta girando l’Italia con il suo tour Back To The Future Live Tour. Da segnalare che usciranno infatti tra settembre e novembre tre album live per documentare questo monumentale tour.

Di seguito ecco i brani che la cantante dovrebbe portare sul palco della tappa romana:

Intro/Let me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Seta

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Yashal

Anche fragile

Eppure sentire (un senso di te)

Qualcosa che non c’è

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

Labyrinth

A modo tuo

I biglietti del concerto

I biglietti del suo concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma ticketone.it dove è possibile acquistarli. Il prezzo del settore rimasto è a 79 euro. Dopo Roma, Elisa è attesa in una serie di impegni in giro per l’Italia ma anche all’estero. Il prossimo 6 ottobre, infatti, la cantante si esibirà a Bruxelles e poi il 10 a Barcellona.

