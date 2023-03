Oroscopo Branko settimanale 6-12 marzo, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 6 al 12 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste prime settimane di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Cosa ci aspetta nei primi giorni di marzo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 6 al 12 marzo.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Attenzione ai dettagli per i nati nell’Ariete in questi primi giorni di marzo. La Luna vi rende puntigliosi e forse un po’ troppo cocciuti, attenti a non esagerare o rischiate di far perdere le staffe a qualcuno. C’è odore di cambiamenti e sentite il bisogno di avere tutto sotto il vostro stretto controllo. Non sempre sarete in grado di preservare lo status quo: cercate di accettarlo e di andare avanti.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Si apre uno spiraglio per i nati nel Toro. Avete sudato tanto, ma potreste finalmente avere una chance per fare il passo successivo. Starà a voi giocare al meglio le vostre carte per ottenere ciò che desiderate. Si apre inoltre un periodo molto fortunato in amore, sfruttate il supporto degli astri per avvicinarvi a chi vi interessa davvero.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Cielo nostalgico per i nati nei Gemelli. Gli astri vi spingono a voltarvi indietro e rivalutare alcune scelte e alcuni momenti del vostro passato. Non ha senso vivere di rimpianti, ora siete persone diverse con nuovi punti di forza. Attenti però agli sgambetti di Saturno, sia al lavoro che in amore. L’influenza negativa dell’astro vi rende gelidi e forse fin troppo distaccati.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

I nati nel Cancro trovano conforto nel calore familiare. Così tante novità ed evoluzioni inaspettate tutte insieme vi spaventano, cercate supporto e consigli nelle persone a voi vicine. Anche in amore il vostro futuro è imprevedibile: alcuni nuovi incontri potrebbero portarvi su strade mai percorse prima. Siate flessibili e non rigettate ogni novità istantaneamente.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Non c’è tempo per fermarsi per i nati nel Leone. Avete sogni e progetti da realizzare e non avete più voglia di stare con le mani in mano, è ora di agire. La parola d’ordine è rinnovamento: tagliate i rami secchi e ricostruite la vostra vita da zero. In amore, seguite il vostro istinto. Forse è arrivato davvero il momento per fare un passo importante.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Periodo duro in arrivo per i nati nella Vergine. Alcune situazioni scomode a livello sentimentale vi faranno soffrire lanciandovi al centro dell’attenzione. Vi servirà forza d’animo e pazienza ma anche queste saranno presto acqua passata. Non chiudetevi a riccio dopo una brutta esperienza amorosa: una nuova avventura è sempre dietro l’angolo, pronta a risollevarvi il morale.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

I nati nella Bilancia saranno, loro malgrado, guidati un po’ dall’invidia. Ce la mettete sempre tutta in ogni cosa che fate, ma non sempre i vostri sforzi vengono riconosciuti. Non lasciate che la vostra frustrazione si trasformi in cattiveria e meschinità. Passate oltre e continuate per la vostra strada. Pensate in modo pratico e tenete d’occhio la salute: manca ancora un po’ alla fine dell’inverno.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Il dato è tratto per i nati nello Scorpione. Non si torna più indietro, avete preso una decisione e nessuno vi farà cambiare idea. Credete di più in voi stessi e nelle vostre intuizioni, avete tutte le carte in regola per trovare il successo. Meno fortuna per quanto riguarda le questioni di cuore, i vostri obiettivi romantici rischiano di arenarsi. Abbiate pazienza e non agite in modo affrettato.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Momento di pausa in arrivo per i nati nel Sagittario. Prendetevi un po’ di tempo per riorganizzarvi e pensare al meglio al vostro futuro. Ci sono tempeste all’orizzonte ed è meglio essere preparati. Non c’è nulla di male nel fermarsi per ricaricare un po’ le batterie. Approfittatene per fare un po’ di introspezione e ritrovare voi stessi e i vostri obiettivi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

I nati nel Capricorno guardano lontano. Il supporto di Saturnovi spinge a cercare il modo di rinnovare e migliorare la vostra vita, anche a costo di prendere decisioni importanti e un po’ rischiose. A volte un cambio di scenario è la cosa migliore per stimolare la vostra crescita. Novità intriganti anche in amore, avete pochi concorrenti e tanta energia da donare al vostro partner.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

È l’ora di fare qualche calcolo per i nati nell’Acquario. Alcune questioni fastidiose busseranno alla vostra porta, non potete più rimandarle. Avete i mezzi per superare tutto e uscirne soddisfatti, ma non fatevi trascinare dalla cupidigia: per ottenere risultati avrete bisogno di pazienza e umiltà. Accontentatevi senza mugugnare troppo, ne varrà la pena a lungo andare.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 6-12 marzo

Il cielo premia i nati nei Pesci che sapranno aprire il proprio cuore. Avete la testa piena di sogni, ma anche di dubbi e paure. Non otterrete nulla tenendoveli dentro, siate sinceri con chi avete intorno e avrete il supporto per costruire quello che bramate. In amore, tenete sempre conto dell’opinione del vostro partner prima di prendere decisioni importanti. Non agite in maniera egoistica.