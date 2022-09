Marracash ad Assago il 21 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Marracash ad Assago si esibisce in concerto mercoledì 21 settembre. Si tratta ancora una volta di una data di recupero spostata per Covid.

Marracash ad Assago: il cantante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 21 settembre 2022 in occasione del suo “Persone Tour”. Si tratta di una data di recupero che era stata spostata a causa Covid. Tuttavia, sono previste altre tappe e date in giro per l’Italia.

Marracash ad Assago il 21 settembre: scaletta delle canzoni

Marracash si esibisce in concerto al Mediolanum Forum di Milano Assago alle ore 21, mercoledì 21 settembre.

Il cantante su Instagram, evidenziando i numerosi posticipi, ha condiviso le date (quasi tutte sold out) dei suoi live: “A causa del Covid abbiamo spostato così tante volte che dobbiamo fare un riassunto delle puntate precedenti… Tutti i recuperi e gli spostamenti (tra cui le multiple Milano, Roma e Napoli) li trovate qui di seguito in grafica“. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco:

Loro BODY PARTS – I denti Pagliaccio Cosplayer BRAVI A CADERE – I polmoni Crazy Love QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello Gli altri (Giorni stupidi) Nulla Accade Dubbi Laurea ad honorem Goat – Il cuore Io SUPREME – L’ego A volte esagero La chiave Cashmere SPORT – I muscoli Play Video CRUDELIA – I nervi 64 barre di paura MADAME – L’anima ∞ Love

I biglietti del concerto

Per il seguente concerto sono validi i biglietti come recupero recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022. Per tutte le informazioni – in costante aggiornamento – sugli eventi annullati o rinviati, clicca qui. Dopo Assago, Marracash è atteso all’ Arena di Verona per un grande concerto già sold-out e poi al Palapartenope di Napoli a ottobre.

