Elisa a Catania il 3 gennaio 2023: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Elisa a Catania: l’artista si è ripresa dopo aver annunciato prima di essersi ammalata e poi dopo aver annullato diverse date. Nella serata di martedì 3 gennaio 2023, la cantante si esibisce al Teatro Metropolitan.

Elisa a Catania il 3 gennaio 2023: scaletta delle canzoni

Elisa si esibisce in concerto a Catania al Teatro Metropolitan nella serata di martedì 3 gennaio 2023. L’artista ha girato l’Italia con il suo tour “An Intimate Night”.

Da segnalare che negli ultimi due mesi sono usciti tre album live per documentare questo monumentale tour. Di seguito ecco i brani che la cantante dovrebbe portare sul palco della tappa siciliana:

Come te nessuno mai

Silent Song

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (un senso di te)

Strings Interlude

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

Stille Nacht, Heilige Nacht

(Joseph Mohr & Franz Gruber cover)

A modo tuo

I biglietti del concerto

I biglietti del suo concerto non sono più disponibili e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma ticketone.it. Nuovi arrangiamenti creati ad hoc da Dardust che sarà anche con lei sul palco al pianoforte, mentre alle chitarre ci sarà Andrea Rigonat e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso). Il tour in Italia finisce con la tappa siciliana ma continua quello europeo con diverse tappe sold out.